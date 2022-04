Visite libre de l’exposition temporaire “Etrusques, une civilisation de la Méditerranée” Musée de la Romanité Nîmes Catégories d’évènement: Gard

Nîmes

Visite libre de l'exposition temporaire "Etrusques, une civilisation de la Méditerranée"

Musée de la Romanité, le samedi 14 mai à 20:00

Parmi l’ensemble des populations méditerranéennes de l’Antiquité, la population étrusque fut sans aucun doute l’une des plus raffinées et fascinantes, mais elle est encore aujourd’hui l’une des moins connues du grand public… Remédiez à cela en partant sur les traces de ce peuple qui, pendant des siècles, avant que la grande puissance de Rome ne prenne son essor, a occupé le centre de la péninsule italique.

Gratuit, sans réservation

A l’occasion de la Nuit européenne des musées, venez découvrir la nouvelle exposition temporaire du Musée de la Romanité : “Etrusques, une civilisation de la Méditerranée”. Musée de la Romanité 16 boulevard des Arènes, 30000 Nîmes Nîmes Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:59:00

