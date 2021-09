Visite libre de l’exposition temporaire “Célébrités & Célébrations” Musée Jean-Jacques Rousseau, 18 septembre 2021, Montmorency.

Visite libre de l’exposition temporaire “Célébrités & Célébrations”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Jean-Jacques Rousseau

Le Musée Jean-Jacques Rousseau consacre une exposition aux personnalités des arts et des lettres, ayant habité ou séjourné à Montmorency du milieu du XVIIIe au début du XXe siècle. Associée à l’image du philosophe Jean-Jacques Rousseau à l’époque des Lumières, Montmorency devient au XIXe une ville de villégiature où sont organisés des fêtes culturelles et des bals populaires qui ont marqué son histoire. De grands noms comme le compositeur André Grétry, l’écrivaine George Sand, la tragédienne Rachel Félix, l’actrice Sarah Bernhardt, ou l’écrivain et dramaturge Edmond Rostand, côtoient des noms plus méconnus aujourd’hui, comme l’illustre famille de sculpteurs Carrier-Belleuse, le peintre, illustrateur et écrivain Maurice Leloir, le peintre décorateur Charles Séchan, ou encore l’écrivaine Jean Bertheroy. L’exposition se poursuit dans les jardins du Musée où sont évoqués d’autres célèbres personnages venus à Montmorency : les écrivains Heinrich Heine, Alfred de Vigny, Alfred de Musset et Alexandre Dumas père, ou encore le compositeur Richard Wagner et le peintre Camille Pissarro. Cette exposition s’appuie sur les deux collections du Musée : le fonds rousseauiste et le fonds historique de la Ville de Montmorency. C’est l’occasion de présenter aux publics des œuvres encore jamais exposées, ou d’en redécouvrir d’autres, en particulier l’un des chefs-d’œuvre du Musée, le portrait de Jean-Jacques Rousseau par Maurice-Quentin de La Tour. Des prêts exceptionnels de la Comédie-Française et du Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme viennent compléter l’exposition, pour le plus grand bonheur des visiteurs ! Deux livrets-jeux sont proposés au jeune public dans le musée et ses jardins.

Partez à la rencontre des célébrités des arts et des lettres et revivez les célébrations culturelles qui ont marqué l’histoire de la Ville de Montmorency, du milieu du 18e au début du 20e siècle.

Musée Jean-Jacques Rousseau 5 rue Jean-Jacques-Rousseau 95160 Montmorency Montmorency Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00