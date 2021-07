Nîmes Carré d'Art - Musée d'Art Contemporain de Nîmes Gard, Nîmes Visite libre de l’exposition temporaire Carré d’Art – Musée d’Art Contemporain de Nîmes Nîmes Catégories d’évènement: Gard

Partez à la découverte des collections du musée d’Art contemporain et de l’exposition temporaire « Mirrorbody » de Tarik Kiswanson. L’artiste oscille entre l’art abstrait et l’art figuratif. L’exposition rassemble des œuvres de l’artiste qui abordent les questions de déracinement, de transformation, de multiplication, de désintégration, de mémoire et de temps. Visite libre samedi et dimanche de 14h30 à 17h Partez à la découverte des collections du musée d’Art contemporain et de l’exposition temporaire « Mirrorbody » de Tarik Kiswanson. Carré d’Art – Musée d’Art Contemporain de Nîmes Place de la Maison Carrée, 30000 Nîmes Nîmes La Placette Gard

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:00:00

