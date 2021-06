Visite libre de l’exposition temporaire « Boire avec les dieux » La Cité du Vin, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Bordeaux.

Visite libre de l’exposition temporaire « Boire avec les dieux »

La Cité du Vin, le samedi 3 juillet à 18:00

C’est l’Antiquité, période fondatrice des imaginaires liés au vin, que l’exposition Boire avec les dieux explore. Au fil d’un parcours vivant ponctué de dispositifs sonores et visuels contemporains, elle s’attache à révéler les liens établis entre le vin, les dieux et les hommes dans la civilisation gréco-romaine. Venez plonger dans la mythologie et (re)découvrir des histoires extraordinaires ! **La mythologie, de l’antiquité au street art** Nectar divin, le vin est aussi la boisson des banquets terrestres partagée par les hommes désireux de se rapprocher des dieux. Parmi eux se distingue Dionysos, dieu du vin chez les Grecs, Bacchus chez les Romains, né des amours de Zeus et d’une mortelle. Dieu errant, il découvre la vigne et enseigne aux hommes l’art d’en tirer le vin. L’exposition dévoilera sa personnalité foisonnante et ses multiples aventures. Près d’une cinquantaine d’œuvres (dont certains prêts exceptionnels de la Fondation Gandur pour l’Art à Genève, du Musée du Louvre et du Musée National Archéologique d’Athènes) révèleront la riche mythologie liée au vin et sa consommation rituelle au cours de fêtes et banquets antiques. **Trois créations contemporaines au cœur de l’exposition** La Fondation pour la culture et les civilisations du vin s’est également engagée auprès d’artistes contemporains en leur confiant la création d’installations monumentales au cœur même de l’exposition. A cette occasion, ils ont été conviés à porter un regard actuel sur des mythes anciens, dont nous avons conservé peu de traces visuelles et qui participent pourtant à la fabuleuse destinée du vin. Ces installations nourrissent un riche dialogue avec les pièces antiques et témoignent de l’empreinte laissé par l’Antiquité dans notre imaginaire. Un pont entre nos époques que les visiteurs sont invités à découvrir jusqu’à la fin du mois d’août. À PROPOS DE MONKEYBIRD MonkeyBird est un collectif issu de l’association de deux artistes français. Investissant aussi bien l’espace urbain que les institutions, ils font de la fresque murale leur moyen d’expression privilégié. Inspirés par les œuvres sacrées telles que les enluminures, les vitraux et les estampes japonaises, ils retranscrivent des thèmes sociaux par la représentation d’animaux totems à la symbolique recherchée. Pour l’exposition, les Monkeybird proposeront une lecture du mythe d’Ampélos. À PROPOS DE ROUGE Depuis 2014, Rouge développe une pratique figurative – peinture, dessin – qu’elle déploie dans l’espace des villes et au sein d’expositions. Elle travaille par collage ou mural, s’inscrivant ainsi dans l’art urbain contemporain, comme héritière de la fresque et du monument, et mais aussi en faisant de l’espace urbain un territoire d’exploration plastique et politique hors-les-murs. Pour l’occasion, Rouge proposera une installation sur les fêtes dionysiaques. À PROPOS DE DELPHINE DELAS Delphine Delas interroge notre rapport à la réalité à travers un monde onirique et mythologique, où la nature domine une humanité contrainte à la métamorphose. Ses créations composées de lignes organiques et minimales sur fonds monochromes, sont peuplées de personnages/sujets hybrides ou déifiés, inspirés de civilisations antiques ou de rites païens. Pour l’exposition, Delphine Delas s’intéressera aux voyages de Dionysos à travers le monde.

Réservation obligatoire en ligne, dans la limite de 600 places.

La Cité du Vin 1 place de Pontac 33300 BORDEAUX Bordeaux Gironde



2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T23:00:00