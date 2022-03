Visite libre de l’exposition temporaire “Araignées” Muséum d’histoire naturelle Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

Visite libre de l’exposition temporaire “Araignées” Muséum d’histoire naturelle, 14 mai 2022, Tours. Visite libre de l’exposition temporaire “Araignées”

Muséum d’histoire naturelle, le samedi 14 mai à 19:00 Entrée libre

Exposition consacrée à nos chères amies à 8 pattes, souvent mal-aimées. Des araignées vivantes présentées dans des terrariums, des manip’, des maquettes… elles n’auront plus de secret pour vous ! Muséum d’histoire naturelle 3 Rue du Président Merville, Tours, Indre-et-Loire, Centre Tours Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu Muséum d'histoire naturelle Adresse 3 Rue du Président Merville, Tours, Indre-et-Loire, Centre Ville Tours lieuville Muséum d'histoire naturelle Tours Departement Indre-et-Loire

Muséum d'histoire naturelle Tours Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tours/

Visite libre de l’exposition temporaire “Araignées” Muséum d’histoire naturelle 2022-05-14 was last modified: by Visite libre de l’exposition temporaire “Araignées” Muséum d’histoire naturelle Muséum d'histoire naturelle 14 mai 2022 Muséum d'histoire naturelle Tours Tours

Tours Indre-et-Loire