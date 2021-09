Visite libre de l’exposition sur les travaux de la piste de l’aéroport Aéroport de Rennes, 18 septembre 2021, Saint-Jacques-de-la-Lande.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Aéroport de Rennes

Willy Berré et MRW Zeppelin ont suivi l’intégralité des travaux de réfection de piste effectués en mars 2020 à l’aéroport de Rennes : un chantier exceptionnel qui a donné lieu à des prises de vues uniques. Une vingtaine de photos sont exposées dans le hall départ de l’aérogare, pour faire revivre cette période inédite dans l’histoire d’un aéroport. La précédente réfection de la piste principale a été effectuée en 1997. La réfection totale de la piste principale a ensuite été planifiée en 2020, afin d’anticiper un état d’usure avancé. A cette occasion, la piste a été renforcée et mise aux normes conformément aux dernières réglementations aéronautiques. Sans être allongées, les extrémités de la piste ont été élargies pour faciliter les manœuvres des avions les plus contraignants, tels que ceux utilisés par le fret aérien. Le balisage lumineux de la piste a été entièrement remplacé par des feux leds et renforcé par des feux axiaux. Le réseau d’évacuation des eaux pluviales a également été rénové à l’occasion de ces travaux. Piste principale de 2100 m x 45 m 115 000 m2 de chaussées rénovées et renforcées. 350 feux de piste remplacés par des feux moins énergivores 8000 mètres linéaires de marquage au sol 39 km de câbles électriques de balisage Jusqu’à 50 camions et 45 engins de chantier en simultané

Exposition inédite présentant des photos prises lors des travaux de réfection de la piste principale de l’aéroport de Rennes, en mars 2020.

Aéroport de Rennes Rennes Aéroport 35136, Saint-Jacques-de-la-Lande Saint-Jacques-de-la-Lande La Morinais Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:00:00