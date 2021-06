Moulins Centre national du costume de scène et de la scénographie Allier, Moulins Visite libre de l’exposition « Scènes de Yannis Kokkos » Centre national du costume de scène et de la scénographie Moulins Catégories d’évènement: Allier

Centre national du costume de scène et de la scénographie, le samedi 3 juillet

Avec cette exposition, le Centre national du costume de scène, musée de France, réalise le premier portrait de l’un des artistes majeurs du spectacle vivant contemporain, théâtral et lyrique. Né à Athènes, Yannis Kokkos suit des études de scénographie en France et collabore auprès de metteurs en scène tels qu’Antoine Vitez et Jacques Lassalle. Depuis près de trente ans, il se consacre à la mise en scène d’opéra, et dans une moindre mesure de théâtre, répondant à l’invitation des grandes scènes internationales en Europe et en Asie. L’exposition présente une centaine de costumes issus des collections du musée et de prêts provenant de plusieurs théâtres comme la Comédie-Française, l’Opéra national de Paris, la Scala de Milan, le Grand Théâtre de Genève… mais aussi d’une centaine de dessins et maquettes de décors et de costumes originaux, et enfin de photographies de scène et d’extraits audiovisuels. Conçue en étroite collaboration avec l’artiste, _Scènes de Yannis Kokkos_ dévoile un témoignage inédit sur l’élaboration de son univers visuel et thématique et appréhende la globalité de son cheminement créatif, du dessin à la scène. Découverte de l’exposition temporaire Scènes de Yannis Kokkos Centre national du costume de scène et de la scénographie Route de Montilly, 03000 Moulins, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Moulins Allier

