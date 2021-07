Bièvres Musée français de la Photographie Bièvres, Essonne Visite libre de l’exposition « Ressemblance garantie » – Le portrait dans les collections du musée français de la Photographie Musée français de la Photographie Bièvres Catégories d’évènement: Bièvres

“Ressemblance garantie”, c’est en proclamant cette qualité incomparable que les premiers photographes portraitistes des années 1840 entendaient régler leur compte aux peintres qui les précédaient… et qui, pourtant, utilisaient souvent le même argument de vente de leurs services ! Le portrait est un sujet majeur, non seulement dans l’histoire de la photographie, mais dans toute l’histoire des représentations. Avec cette exposition, le musée propose de partir à la rencontre de visages qui ont posé devant l’objectif du milieu du XIXe siècle à nos jours.

Entrée libre, sur inscription.

Le musée propose d’explorer un sujet majeur dans l’histoire de la photographie, le portrait. Partez à la rencontre de ces visages qui ont posé devant l’objectif du 19e siècle à nos jours. Musée français de la Photographie 78 rue de Paris 91570 Bièvres Bièvres Essonne

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:30:00

