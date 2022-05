Visite libre de l’exposition “Pierre Buraglio à l’épreuve de Balzac” Maison de Balzac, 14 mai 2022, Paris.

Maison de Balzac, le samedi 14 mai à 18:00

Après Louise Bourgeois, Alkis Boutlis, Eduardo Arroyo, la Maison de Balzac poursuit sa collaboration avec des artistes contemporains. Le musée ouvre cette fois ses portes à Pierre Buraglio pour qu’il y développe sa relation à l’écrivain. L’artiste, habitué à ce type de démarche entre l’art et la littérature, présentera des œuvres existantes ou réalisées pour cette exposition selon des procédures qui lui sont familières : avec, d’après, autour… Ainsi, le _Traité de la vie élégante_, côtoiera une installation de cravates accompagnée d’inscriptions murales, des sérigraphies avec biffures et corrections _Mementos caviardés_ et _Très riches heures de PB_, seront confrontées aux manuscrits raturés de Balzac. Autour de quelques dessins réalisés d’après Rodin ou David d’Angers, Buraglio proposera « ses » couvertures de romans de La Comédie humaine ou « inhumaine », imprimées à cette occasion. Quelques estampes de la maison du peintre et de «son» Val de Marne, ainsi que son autoportrait viendront clôturer cet étonnant dialogue entre deux grands artistes épris de rigueur et de fantaisie.

Entrée libre

A l’occasion de la 18ème Nuit européenne des musées, accès libre aux collections de la Maison de Balzac et à l’exposition “Pierre Buraglio à l’épreuve de Balzac”, « d’après… autour… de Balzac »

Maison de Balzac 47 rue Raynouard 75016 Paris



2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T23:00:00