Visite libre de l’exposition permanente sur les collections d’histoire naturelle Muséum d’histoire naturelle Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

Visite libre de l’exposition permanente sur les collections d’histoire naturelle Muséum d’histoire naturelle, 14 mai 2022, Tours. Visite libre de l’exposition permanente sur les collections d’histoire naturelle

Muséum d’histoire naturelle, le samedi 14 mai à 19:00 Entrée libre

Une caravane d’animaux naturalisés, présentés suivant la classification. Mais également des roches et des fossiles. L’occasion de voir ou revoir Bobby le phoque et Willy l’ours du jardin botanique. Muséum d’histoire naturelle 3 Rue du Président Merville, Tours, Indre-et-Loire, Centre Tours Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu Muséum d'histoire naturelle Adresse 3 Rue du Président Merville, Tours, Indre-et-Loire, Centre Ville Tours lieuville Muséum d'histoire naturelle Tours Departement Indre-et-Loire

Muséum d'histoire naturelle Tours Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tours/

Visite libre de l’exposition permanente sur les collections d’histoire naturelle Muséum d’histoire naturelle 2022-05-14 was last modified: by Visite libre de l’exposition permanente sur les collections d’histoire naturelle Muséum d’histoire naturelle Muséum d'histoire naturelle 14 mai 2022 Muséum d'histoire naturelle Tours Tours

Tours Indre-et-Loire