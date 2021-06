Rumilly Notre histoire Musée de Rumilly Haute-Savoie, Rumilly Visite libre de l’exposition permanente Notre histoire Musée de Rumilly Rumilly Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Rumilly

Visite libre de l’exposition permanente Notre histoire Musée de Rumilly, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Rumilly. Visite libre de l’exposition permanente

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Notre histoire Musée de Rumilly

Le musée aborde de manière singulière et contemporaine l’histoire de la ville et de son territoire. Le parcours des collections présente des tableaux, gravures, sculptures, objets d’artisanat et d’industrie pour comprendre Rumilly et ses évolutions. Pour les 4-11ans des livrets jeux sont disponibles gratuitement à l’accueil du musée

Tout public

Visite libre de l’exposition permanente Notre histoire Musée de Rumilly 5, place de la manufacture, 74150 Rumilly, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Rumilly Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Rumilly Autres Lieu Notre histoire Musée de Rumilly Adresse 5, place de la manufacture, 74150 Rumilly, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Rumilly lieuville Notre histoire Musée de Rumilly Rumilly