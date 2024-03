Visite libre de l’Exposition permanente La Cité du Vin Bordeaux, samedi 18 mai 2024.

Visite libre de l’Exposition permanente Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 18h00 La Cité du Vin Inscription obligatoire en ligne

Dans le cadre de la Nuit des Musées 2024, l’Exposition permanente de la Cité du Vin sera exceptionnellement ouverte gratuitement de 18h à minuit, sur réservation obligatoire en ligne.

Merci de noter que le Belvédère et la dégustation ne seront pas accessibles ce soir-là.

La dernière entrée s’effectuera à 23h.

La Cité du Vin 1 place de Pontac 33300 BORDEAUX Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine La Cité du Vin est un lieu culturel unique au monde, situé à Bordeaux, et consacré au vin.

Avec son Exposition permanente interactive qui s’appuie sur des technologies numériques, ses différentes expériences de dégustations, ses évènements culturels et lieux de vie (boutiques, restaurants), la Cité du Vin met à l’honneur les vignobles du monde entier à travers leurs dimensions culturelle, civilisationnelle, patrimoniale et universelle.

Les visiteurs de tous horizons (néophytes, amateurs, professionnels, familles et jeune public, entreprises, français et internationaux …), sont invités à faire un voyage spectaculaire, autour du monde, à travers les âges et dans toutes les cultures !

4ème musée le plus visité hors Île de France, labellisée Tourisme & Handicap dès son ouverture, Divertissement durable en 2022, et certifiée NF Environnement-Sites de visite en 2021, la Cité du Vin est gérée et développée par la Fondation pour la culture et les civilisations du vin (reconnue d’utilité publique) dont la mission est de rendre accessible au plus grand nombre le patrimoine universel et vivant qu’est le vin. Tram B, bus Liane 7, Lignes 25 ou 27. Parking, accessible aux personnes en situation de handicap.

©Anaka