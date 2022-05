Visite libre de l’exposition OD RM l’architecture du livre Musée de l’imprimerie et de la communication graphique Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

[OD RM L’ARCHITECTURE DU LIVRE](https://www.imprimerie.lyon.fr/fr/edito/od-rm-larchitecture-du-livre) « Pourquoi pas des livres ronds, carrés, triangulaires, troués, cubiques, reliés en bois ou en cuivre, imprimés sur des vieux papiers, de liège, filtre ou d’emballage, et même sans couverture, si c’est cela qui va de soi ? Pourquoi faudrait-il qu’un livre ressemblât toujours à un autre livre ? » Robert Morel (1922-1990) occupe une place à part dans l’histoire du livre et de l’édition française. Les années de résistance lyonnaise ont été fondatrices pour lui, chrétien convaincu, dont l’engagement, l’écriture, la production éditoriale sont marquées par l’authenticité et l’esprit d’indépendance. Il rencontre Odette Ducarre en 1949. Tous les deux créent le Club chrétien du livre, une maison d’édition dans laquelle ils vont reprendre le projet éditorial des Saints de tous les jours. Ils créeront ensuite les éditions Robert Morel en 1962, qu’ils installeront en précurseur à la campagne dans les Alpes de Hautes Provence. Cette maison d’édition est à l’origine d’un catalogue surprenant où se mêlent poésie, théologie, littérature, livres de cuisine et de traditions populaires… Chaque livre est une œuvre maquettée par Odette Ducarre qui utilise des formes et des matériaux les plus divers. Ces livres que l’on voudrait à tort nommer « livres-objets » étaient tirés entre 1000 et 5000 exemplaires.

Entrée libre

À l’occasion du centenaire de Robert Morel, notre musée a le plaisir d’accueillir une partie des collections de ses éditions, présentée au sein de la collection permanente. Musée de l’imprimerie et de la communication graphique 13 rue de la Poulaillerie, 69002 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon Cordeliers Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:30:00

