Visite libre de l’exposition « Noyon, Histoire(s) et Horizons. Nouveau parcours »

Musée du Noyonnais, le samedi 3 juillet à 18:00

Ce nouvel accrochage vous propose une nouvelle déambulation au cœur des collections patrimoniales de Noyon. Le parcours prend directement appui sur les œuvres conservées dans les différents lieux patrimoniaux de la ville et au premier chef, dans les musées. Il met en lumière les différentes thématiques qui reflètent la richesse de l’histoire noyonnaise, depuis l’époque gallo-romaine jusqu’à nos jours, aussi bien du point de vue de l’archéologie, de l’architecture, de l’histoire locale et nationale, que de l’histoire de l’art. Les visiteurs pourront ainsi (re)découvrir des objets inédits ou très rarement présentés au public mais aussi les pièces maîtresses des collections. Cette nouvelle présentation invite les visiteurs à devenir acteurs de leur patrimoine en faisant part de leurs attentes sur les musées de demain.

Entrée libre

