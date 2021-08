Visite libre de l’exposition “Nous et les autres – Des préjugés au racisme” Archives départementales de La Réunion, 18 septembre 2021, Sainte-Clotilde.

Visite libre de l’exposition “Nous et les autres – Des préjugés au racisme”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Archives départementales de La Réunion

Comment se construisent les préjugés ? Quelle est la réalité des « races » d’un point de vue génétique ? Comment des États en sont-ils venus à institutionnaliser le racisme ? Autant de questions auxquelles entend répondre l’exposition “Nous et les autres – Des préjugés au racisme”, conçue par le Musée de l’Homme, et présentée ici dans une version adaptée pour la salle d’exposition des Archives départementales de La Réunion. À la croisée de l’anthropologie, de la biologie, de la sociologie et de l’histoire, et prenant appui sur les dernières découvertes, cette exposition décrypte de façon dépassionnée la mise en place des stéréotypes et la construction des idées reçues sur la nature de l’Homme. La visite se déroule en trois temps. Dans la première partie, le visiteur est invité à comprendre comment s’élaborent identité et altérité et à prendre mesure des processus à l’œuvre dans la fabrication du racisme « ordinaire ». La deuxième partie de l’exposition explore la construction scientifique de la notion de « race » et illustre, à partir d’exemples historiques, la mise en œuvre de racismes institutionnalisés par des États (la colonisation française, la ségrégation aux États-Unis, le nazisme et le génocide rwandais). La dernière partie aborde le racisme aujourd’hui, en s’appuyant sur les données des sciences du vivant, des sciences sociales et en donnant la parole à des spécialistes.

Exposition conçue par le Musée de l’Homme et adaptée pour les Archives départementales

Archives départementales de La Réunion 4, rue Marcel Pagnol, 97400 Saint-Denis, Sainte-Clotilde La Réunion



