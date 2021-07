Saint-Germain-en-Laye Musée municipal - Espace Paul-et-André-Vera Saint-Germain-en-Laye, Yvelines Visite libre de l’exposition « Napoléon et l’Égypte. De l’expédition à la Description » Musée municipal – Espace Paul-et-André-Vera Saint-Germain-en-Laye Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye

Visite libre de l'exposition « Napoléon et l'Égypte. De l'expédition à la Description »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée municipal – Espace Paul-et-André-Vera

La campagne d’Égypte est l’une des pages les plus étonnantes de l’épopée napoléonienne. Cuisant échec militaire en dépit d’un grand nombre de victoires, première expérience étatique de Bonaparte et pierre angulaire de sa légende, l’expédition est également une aventure scientifique sans précédent qui aboutira à une entreprise éditoriale d’une audace extraordinaire avec la publication de la _Description de l’Égypte._ Si la France n’a pas su s’implanter durablement en Égypte, les observations faites par les savants qui avaient accompagné en nombre le corps expéditionnaire ont permis une création d’une véritable Égypte de papier, décrite et dessinée sous tous ses aspects. Les Antiquités égyptiennes, la partie la plus célèbre de l’ouvrage, ont fait naître l’égyptologie, tandis que les volumes de l’État moderne, les moins connus, augurent la vogue orientaliste. Enfin, les planches de l’_Histoire naturelle_ marquent un tournant dans l’étude des espèces et des minéraux. La Médiathèque Marc Ferro, qui conserve la première édition de la _Description_, et le Musée municipal s’unissent pour retracer cette aventure humaine, scientifique et éditoriale. _L’exposition est ouverte en visite libre jusqu’au 26 septembre._ L’exposition est ouverte en visite libre jusqu’au 26 septembre. Musée municipal – Espace Paul-et-André-Vera 2 rue Henri-IV 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines

