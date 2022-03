Visite libre de l’exposition Musée d’archéologie Tricastine Saint-Paul-Trois-Châteaux Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Visite libre de l’exposition Musée d’archéologie Tricastine, 14 mai 2022, Saint-Paul-Trois-Châteaux. Visite libre de l’exposition

Musée d’archéologie Tricastine, le samedi 14 mai à 18:00

La nouvelle exposition du Musat révèle les pratiques de la vie quotidienne et funéraire des hommes, de la Préhistoire au Moyen Age gràce à des objets découverts lors des fouilles menées dans la région. Pour l’occasion, le musée ouvre ses portes pour découvrir à travers une muséographie moderne et ludique, les richesses archéologiques du Tricastin.

Entrée libre

Visite de l’exposition “Vivre et Mourir en Tricastin” Musée d’archéologie Tricastine Place Castellane, 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saint-Paul-Trois-Châteaux Autres Lieu Musée d'archéologie Tricastine Adresse Place Castellane, 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux Ville Saint-Paul-Trois-Châteaux lieuville Musée d'archéologie Tricastine Saint-Paul-Trois-Châteaux Departement Drôme

Musée d'archéologie Tricastine Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-paul-trois-chateaux/

Visite libre de l’exposition Musée d’archéologie Tricastine 2022-05-14 was last modified: by Visite libre de l’exposition Musée d’archéologie Tricastine Musée d'archéologie Tricastine 14 mai 2022 Musée d'archéologie Tricastine Saint-Paul-Trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux

Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme