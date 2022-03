Visite libre de l’exposition “Monstre fais-moi peur !” Musée d’art et d’histoire de Melun Melun Catégories d’évènement: Melun

Seine-et-Marne

Visite libre de l’exposition “Monstre fais-moi peur !” Musée d’art et d’histoire de Melun, 14 mai 2022, Melun. Visite libre de l’exposition “Monstre fais-moi peur !”

Musée d’art et d’histoire de Melun, le samedi 14 mai à 14:00

Un monstre doit-il faire peur ? C’est la question à laquelle tente de répondre l’exposition. Un panorama, non exhaustif, pour permettre à chacun de découvrir ou de redécouvrir des monstres inspirés de la mythologie ou de la littérature qui peuplent nos rêves ! Une occasion unique de découvrir l’exposition lors de la Nuit européenne des musées du samedi 14 mai. Vous pourrez bénéficier d’une visite guidée gratuite à la demande.

Entrée libre

Un monstre doit-il faire peur ? Musée d’art et d’histoire de Melun 5 rue du Franc Mûrier 77000 Melun Melun Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Melun, Seine-et-Marne Autres Lieu Musée d'art et d'histoire de Melun Adresse 5 rue du Franc Mûrier 77000 Melun Ville Melun lieuville Musée d'art et d'histoire de Melun Melun Departement Seine-et-Marne

Musée d'art et d'histoire de Melun Melun Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/melun/

Visite libre de l’exposition “Monstre fais-moi peur !” Musée d’art et d’histoire de Melun 2022-05-14 was last modified: by Visite libre de l’exposition “Monstre fais-moi peur !” Musée d’art et d’histoire de Melun Musée d'art et d'histoire de Melun 14 mai 2022 Melun Musée d'art et d'histoire de Melun Melun

Melun Seine-et-Marne