Visite libre de l’exposition « Mise en Œuvre, la Maison bouge, 40 ans de créations »

La Maison des Arts Solange-Baudoux, qui fête cette année ses 40 ans d’existence, est le lieu municipal d’éducation artistique et de diffusion de l’art situé dans l’ancien Musée, occupe une place importante et singulière dans le paysage culturel de la ville d’Evreux. Lieu de création, de recherches, de rencontres, de découvertes dans ses ateliers d’arts plastiques, elle soutient également la création artistique en organisant des expositions dans ses galeries ou des résidences d’ artistes émergeants ou reconnus. L’ouverture en septembre 2019 d’une classe préparatoire post-bac en partenariat avec l’Ecole Supérieure d’Art et Design Rouen-Le Havre constitue une étape importante de renforcement de la structure. A l’occasion de 40 ans de la Maison des Arts Solange-Baudoux, rétrospectives des oeuvres des adhérents, expositions des oeuvres Maison des Arts Solange Baudoux Place du Général-de-Gaulle, 27000 Evreux Évreux Eure

