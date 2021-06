Strasbourg Complexe de loisirs Aubette 1928 Bas-Rhin, Strasbourg Visite libre de l’exposition « Michel Aubry – Der Grosse Spieler : Ein Bild Der Zeit » Complexe de loisirs Aubette 1928 Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Visite libre de l’exposition « Michel Aubry – Der Grosse Spieler : Ein Bild Der Zeit » Complexe de loisirs Aubette 1928, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Strasbourg. Visite libre de l’exposition « Michel Aubry – Der Grosse Spieler : Ein Bild Der Zeit »

Complexe de loisirs Aubette 1928, le samedi 3 juillet à 19:00

En partenariat avec la Haute école des arts du Rhin, l’Aubette 1928 propose « Der grosse Spieler: ein Bild der Zeit (Le joueur : une image de notre temps) », une immersion à la fois artistique, transdisciplinaire et pédagogique dans l’univers de l’artiste Michel Aubry. Depuis près de quarante ans, Michel Aubry place la dimension plurielle du jeu au coeur de sa production artistique, passant du jeu musical au jeu d’acteur jusqu’aux salles de jeu. Occupant aujourd’hui une place singulière dans le monde de l’art contemporain en France, il entreprend de nous faire voyager dans un univers à la fois plastique, historique, cinématographique et musical.

Gratuit

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T23:59:00

