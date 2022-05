Visite libre de l’exposition « Mémoire de sable. Archéologie et carrières en Île-de-France » Musée départemental de Préhistoire d’Île-de-france Nemours Catégories d’évènement: Nemours

Seine-et-Marne

le samedi 14 mai à 20:00

Musée départemental de Préhistoire d’Île-de-france, le samedi 14 mai à 20:00

« MÉMOIRE DE SABLE. Archéologie et carrières en Île-de-France » est une exposition coproduite par le Département de Seine-et-Marne et l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) avec le concours de L’Union nationale des industries de carrières et de matériaux de construction (UNICEM) Île-de-France et Seine-et-Marne Environnement (SEME). Lorsque l’UNICEM a relayé le souhait de ses adhérents d’Île-de-France de voir exposés aux yeux du public les beaux objets découverts dans ses carrières, il est apparu évident d’y impliquer le musée de Préhistoire d’Île-de-France et le Centre départemental d’archéologie de la Bassée aux côtés de l’Inrap, principal opérateur dans les carrières en Île-de-France. En partenariat avec l’Inrap et l’UNICEM, le musée propose une exposition qui présente de nouvelles découvertes lors des fouilles réalisées avant le travail d’extraction en carrières. Musée départemental de Préhistoire d’Île-de-france 48 avenue Étienne Dailly 77140 Nemours Nemours Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:59:00

Musée départemental de Préhistoire d'Île-de-france
48 avenue Étienne Dailly 77140 Nemours
Nemours
Seine-et-Marne

Musée départemental de Préhistoire d'Île-de-france Nemours Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nemours/

Nemours Seine-et-Marne