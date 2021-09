Visite libre de l’exposition Madame rêve en Bovary Maison Marrou, 18 septembre 2021, Rouen.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison Marrou

Héroïne moderne, Emma Bovary a choqué ses contemporains et marqué plusieurs générations de lecteurs. Ce personnage de fiction a inspiré les artistes, qu’ils soient illustrateurs, musiciens ou cinéastes, et chacun d’entre nous imagine sa propre représentation d’Emma Bovary, d’Isabelle Huppert à Mia Wasikowska. L’oeuvre littéraire de Gustave Flaubert Madame Bovary s’inscrit dans un territoire, celui de la Normandie et plus particulièrement de la Seine-Maritime. C’est pourquoi le Musée des Traditions et Arts Normands, riche de ses collections, présente hors les murs à la Maison Marrou à Rouen, l’exposition Madame rêve en Bovary.

Entrée libre dans la limite des places disponibles (15 personnes toutes les 30 minutes). Présentation obligatoire du Pass sanitaire.

La scénographie innovante de Jean Oddes entraîne le visiteur dans un parcours immersif et une interprétation contemporaine de l’oeuvre de Gustave Flaubert, Madame Bovary.

Maison Marrou 29 rue verte 76000 Rouen Rouen Quartier Gare / Jouvenet Seine-Maritime



