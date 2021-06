Nancy Musée des Beaux-Arts de Nancy Meurthe-et-Moselle, Nancy Visite libre de l’exposition « les jours meilleurs » Musée des Beaux-Arts de Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Musée des Beaux-Arts de Nancy, le samedi 3 juillet à 20:00

Exposition à la Galerie Poirel, 3 rue Victor Poirel, 54000 Nancy. Visite libre de l'exposition « les jours meilleurs », réalisée par les diplômés de L'École nationale supérieure d'art et de design de Nancy.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T23:59:00

