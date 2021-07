Nancy Salle et galerie Poirel Meurthe-et-Moselle, Nancy Visite libre de l’exposition « les jours meilleurs » et présence des artistes Salle et galerie Poirel Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Salle et galerie Poirel Gratuit. Entrée libre.

Découvrez cette exposition réalisée par les diplômés de L’École nationale supérieure d’art et de design de Nancy, dans la Galerie Poirel. Salle et galerie Poirel 3 rue Victor Poirel, 54000 Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

