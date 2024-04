Visite libre de l’exposition « Le fonds patrimonial du Musée Jean-Jacques Rousseau » Musée Jean-Jacques Rousseau Montmorency, samedi 18 mai 2024.

Le Musée Jean-Jacques Rousseau se dévoile à travers une sélection de plus de 80 œuvres, révélant la richesse de ses collections, tant par leur diversité que par leur valeur historique.

Le Musée conserve près de 12 000 œuvres, principalement des gravures, des livres et des manuscrits, mais aussi du mobilier, des objets d’art, des dessins, des peintures ou encore des sculptures. Cette vaste collection reflète l’identité multiple de ce site emblématique, à la fois musée littéraire en sa qualité de maison d’écrivain, et musée d’histoire avec son fonds consacré à la Ville de Montmorency.

Entrez dans les coulisses du Musée et découvrez comment se constitue, se préserve, s’expose et se transmet un fonds de collections.

Grâce à différents dispositifs interactifs et des livrets-jeux, intégrez l’équipe du Musée et inspectez une œuvre d’art, retracez son histoire ou créez votre propre exposition !

Musée Jean-Jacques Rousseau 5 rue Jean-Jacques-Rousseau 95160 Montmorency Montmorency 95160 Val-d'Oise Île-de-France En avril 1756, Jean-Jacques Rousseau fuit Paris, « ville de bruit, de fumée et de boue», et s'installe à Montmorency, au lieu-dit l'« Hermitage ». En décembre 1757, le Citoyen de Genève emménage au petit Mont-Louis, actuel Musée Jean-Jacques Rousseau.

Il y compose ses œuvres majeures : Julie ou la Nouvelle Héloïse, La Lettre à d’Alembert sur les spectacles, Du Contrat Social, Emile ou de l’Education.

La condamnation de l’Emile provoque la fuite du philosophe le 9 juin 1762.

Le Musée se compose du petit Mont-Louis, maison du philosophe, du jardin comprenant le cabinet de verdure et le « Donjon ».

Un agrandissement de la maison réalisé au XIXe siècle permet d'organiser expositions temporaires et manifestations culturelles.

