Musée du Bastion, le samedi 3 juillet à 20:00

À l’occasion de la restauration du Bastion, une exposition retraçant son histoire au fil de quatre siècles d’existence lui est consacrée dans ses propres murs. Ce nouvel accrochage propose un parcours historique et visuel du Bastion de sa création au XVIIe siècle par le prince Honoré II à sa transformation en musée dans les années 1960 par Jean Cocteau : représentations en peinture et en dessin à travers les époques, photographies anciennes et modernes côtoient les études de projets du poète à Menton.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Musée du Bastion Quai Napoléon III Menton

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T23:00:00

