Nuit des musées Visite libre de l’exposition “La langue des choses – la lenga de las causas” Musée Calbet Samedi 14 mai, 15h00 Entrée libre

Dernier jour de l’exposition qui met à l’honneur la figure de Théodore Calbet, fondateur du musée et poète occitan, avec des œuvres de l’artiste Jean-Charles Couderc.

Avec JEAN-CHARLES COUDERC, artiste invité / amb JOAN-CARLES CODERC, artista convidat

En partenariat avec le CIRDOC – Institut Occitan de Cultura et la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne.

L’exposition met à l’honneur la langue et la culture occitane autour de la figure de Théodore Calbet, fondateur du musée de Grisolles en 1938. Cet érudit du Tarn-et-Garonne, enseignant retraité, s’est également fait remarquer pour ses qualités de poète en langue d’Oc et française.

L’exposition rend publics les écrits de Théodore Calbet jusqu’alors inédits et s’intéresse à différents poètes régionaux qui ont fait le choix de la langue d’Oc pour leur expression. Certains, comme Antonin Perbosc, éminent membre fondateur de l’Escolo Carsinolo de Montauban, faisaient partie du cercle d’amis de Calbet.

De cet amour de la langue d’Oc est née la démarche de créer un musée local à Grisolles pour conserver des objets traditionnels en péril dans un contexte d’urgence à l’échelle nationale. A la démarche initiée par Georges-Henri Rivière avec la création à Paris du Musée National des Arts et Traditions Populaires en 1937 fait suite l’année suivante celle de Théodore Calbet, avec la constitution d’un musée local à Grisolles (Tarn-et-Garonne), sans discontinuité culturelle (ni dans le temps et ni dans l’espace, la campagne n’est pas en reste) : sauvegarder les témoignages de ses contemporains, objets d’un monde rural voué à la disparition, est une urgence.

Par ailleurs, le musée a choisi d’inviter un artiste contemporain pour dialoguer avec la collection du musée et la thématique de l’exposition. Jean-Charles Couderc propose une œuvre inédite dans la salle du rez-de-chaussée et dessine et nomme les objets de la collection en langue occitane. Ce travail de recherche est regroupé dans une édition en vente au musée, à laquelle ont participé Marie-Charlotte Calafat, conservatrice du Mucem et Patrick Sauzet, Professeur émérite des universités en linguistique occitane, conçue par Rovo.

A travers la présentation de ses collections ethnographiques, techniques et artistiques, le musée Calbet propose à l’année une lecture vivifiante du patrimoine, alliant création contemporaine et regard historique. Un musée ouvert et vivant où s’expriment à l’année toutes les couleurs du patrimoine…

Free entry Saturday 14 May, 15:00

Across the presentation(display) of its ethnographic, technical and artistic collections, the Calbet museum proposes in year an invigorating reading of the heritage, alloying contemporary creation and historic look. A living and open museum where express themselves in year all colours of heritage…

Con JEAN-CHARLES COUDERC, artista invitado/ amb JOAN-CARLES CODERC, artista convidat

En colaboración con el CIRDOC – Institut Occitan de Cultura y la comunidad de municipios Grand Sud Tarn-et-Garonne.

La exposición honra la lengua y la cultura occitana en torno a la figura de Théodore Calbet, fundador del museo de Grisolles en 1938. Este erudito de Tarn-et-Garonne, profesor jubilado, se destacó también por sus cualidades de poeta en lengua de Oc y francesa.

La exposición hace públicos los escritos de Théodore Calbet hasta entonces inéditos y se interesa en diferentes poetas regionales que han elegido la lengua de Oc para su expresión. Algunos, como Antonin Perbosc, miembro fundador del Escolo Carsinolo de Montauban, formaban parte del círculo de amigos de Calbet.

De este amor por la lengua de Oc nació el movimiento de crear un museo local en Grisolles para conservar objetos tradicionales en peligro en un contexto de emergencia a escala nacional. A la gestión iniciada por Georges-Henri Rivière con la creación en París del Museo Nacional de las Artes y Tradiciones Populares en 1937 sigue al año siguiente la de Théodore Calbet, con la constitución de un museo local en Grisolles (Tarn-et-Garonne), sin discontinuidad cultural (ni en el tiempo ni en el espacio, el campo no se queda atrás): salvaguardar los testimonios de sus contemporáneos, objetos de un mundo rural condenado a la desaparición, es una urgencia.

Además, el museo ha decidido invitar a un artista contemporáneo para dialogar con la colección del museo y la temática de la exposición. Jean-Charles Couderc propone una obra inédita en la sala de la planta baja y dibuja y nombra los objetos de la colección en lengua occitana. Este trabajo de investigación se agrupa en una edición en venta en el museo, en la que participaron Marie-Charlotte Calafat, conservadora del Mucem y Patrick Sauzet, profesor emérito de las universidades en lingüística occitana, diseñada por Rovo.

Entrada libre Sábado 14 mayo, 15:00

