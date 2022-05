Visite libre de l’exposition “La langue des choses – la lenga de las causas” Musée Calbet, 14 mai 2022, Grisolles.

Musée Calbet, le samedi 14 mai à 15:00

Avec JEAN-CHARLES COUDERC, artiste invité / amb JOAN-CARLES CODERC, artista convidat En partenariat avec le CIRDOC – Institut Occitan de Cultura et la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne. L’exposition met à l’honneur la langue et la culture occitane autour de la figure de Théodore Calbet, fondateur du musée de Grisolles en 1938. Cet érudit du Tarn-et-Garonne, enseignant retraité, s’est également fait remarquer pour ses qualités de poète en langue d’Oc et française. L’exposition rend publics les écrits de Théodore Calbet jusqu’alors inédits et s’intéresse à différents poètes régionaux qui ont fait le choix de la langue d’Oc pour leur expression. Certains, comme Antonin Perbosc, éminent membre fondateur de l’Escolo Carsinolo de Montauban, faisaient partie du cercle d’amis de Calbet. De cet amour de la langue d’Oc est née la démarche de créer un musée local à Grisolles pour conserver des objets traditionnels en péril dans un contexte d’urgence à l’échelle nationale. A la démarche initiée par Georges-Henri Rivière avec la création à Paris du Musée National des Arts et Traditions Populaires en 1937 fait suite l’année suivante celle de Théodore Calbet, avec la constitution d’un musée local à Grisolles (Tarn-et-Garonne), sans discontinuité culturelle (ni dans le temps et ni dans l’espace, la campagne n’est pas en reste) : sauvegarder les témoignages de ses contemporains, objets d’un monde rural voué à la disparition, est une urgence. Par ailleurs, le musée a choisi d’inviter un artiste contemporain pour dialoguer avec la collection du musée et la thématique de l’exposition. Jean-Charles Couderc propose une œuvre inédite dans la salle du rez-de-chaussée et dessine et nomme les objets de la collection en langue occitane. Ce travail de recherche est regroupé dans une édition en vente au musée, à laquelle ont participé Marie-Charlotte Calafat, conservatrice du Mucem et Patrick Sauzet, Professeur émérite des universités en linguistique occitane, conçue par Rovo.

Entrée libre

Dernier jour de l’exposition qui met à l’honneur la figure de Théodore Calbet, fondateur du musée et poète occitan, avec des œuvres de l’artiste Jean-Charles Couderc.

Musée Calbet 15 rue Jean de Comère, 82170, Grisolles Grisolles Tarn-et-Garonne



2022-05-14T15:00:00 2022-05-14T18:00:00