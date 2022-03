Visite libre de l’exposition Jean-Francis Auburtin, un âge d’or Musée Pissarro Pontoise Catégories d’évènement: Pontoise

Val-d'Oise

Visite libre de l’exposition Jean-Francis Auburtin, un âge d’or Musée Pissarro, 14 mai 2022, Pontoise. Visite libre de l’exposition Jean-Francis Auburtin, un âge d’or

Musée Pissarro, le samedi 14 mai à 18:00

Entre impressionisme, symbolisme et orientalisme, profitez de la Nuit des Musées pour découvrir les très belles oeuvres de Jean-Francis Auburtin ATTENTION: gratuité qu’à partir de 18h Dernier accès à 21h. Un artiste au tournant des XIXe et XXe siècle. Musée Pissarro 17 rue du Château 95300 Pontoise Pontoise Centre-Ville Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T21:30:00

