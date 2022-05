Visite libre de l’exposition HORTUS BEAUCUS Parc du château de la Neuenbourg, 4 juin 2022, Guebwiller.

Visite libre de l’exposition HORTUS BEAUCUS

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Parc du château de la Neuenbourg

Cette exposition sur les jardins historiques, à l’échelle alsacienne, croise les regards de l’historien et des photographes professionnels. Plusieurs artistes proposent leur vision actuelle de ces jardins notamment hérités des XVIIIe et XIXe siècles. Leurs photographies mettent en valeur les éléments patrimoniaux de ces sites naturels et historiques. Ces œuvres sont présentées au sein d’un parcours muséographique soulignant l’évolution des jardins incluant leur présentation historique et les grands courants de leurs conceptions. Des outils de médiation ludique sur la conception des jardins et un espace participatif complètent la visite. + un espace participatif : Donnez votre propre vision des parcs et jardins historiques d’Alsace. Partagez vos photos sur Facebook et Instagram en utilisant le #Hortus2022. 10 vues seront choisies chaque semaine et présentées dans l’espace participatif de l’exposition. À vos flashs… partagez !

Entrée libre

Visite libre de l’Exposition HORTUS BEAUCUS : Regards croisés sur les jardins historiques, de l’histoire à la photographie d’art

Parc du château de la Neuenbourg rue du 4 février, Guebwiller, Haut-Rhin, Grand Est Guebwiller Haut-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:30:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:30:00