Visite libre de l’exposition “Filmer les procès : un enjeu social” Archives nationales – site de Pierrefitte-sur-Seine, 18 septembre 2021, Pierrefitte-sur-Seine.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Archives nationales – site de Pierrefitte-sur-Seine

Les archives audiovisuelles de la Justice, conservées aux Archives nationales, sont pour la première fois montrées au public dans le cadre d’une exposition exceptionnelle. Grâce à la loi du 11 juillet 1985 promue par le ministre de la Justice, Robert Badinter, les caméras ont pu pénétrer dans les prétoires de procès pour suivre des affaires portant sur la Seconde Guerre mondiale, la dictature chilienne et le génocide des Tutsi au Rwanda. Elle offrent l’occasion d’une immersion unique dans des procès intégralement filmés. Ces archives historiques plongent le public dans des débats judiciaires contradictoires, mettant en jeu l’examen de crimes contre l’humanité, de crimes de génocide et l’attribut de la compétence universelle des tribunaux français. A Pierrefitte-sur-Seine le visiteur est invité à découvrir des extraits issus de 2600 heures d’archives historiques de la Justice, ainsi que des extraits des procès historiques inauguraux des hauts responsables nazi à Nuremberg (1945-1946) et d’Eichmann à Jérusalem (1961). Le procès des 14 Chiliens (2010) accusés d’enlèvement, de séquestration avec actes de torture et de barbarie à l’encontre de quatre Franco-Chiliens, Jorge Klein, Etienne Pesle, Alphonse Chanfreau et Jean-Yves Claudet, lors du coup d’Etat de 1973 au Chili et pendant la répression qui a suivi, peut également être suivi dans son intégralité répartie sur les six jours de la semaine.

