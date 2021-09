Visite libre de l’exposition “Fantastiques fonds marins” Chateau-musée, 18 septembre 2021, Noirmoutier-en-l'Ile.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chateau-musée

Au coeur du donjon construit à la fin du XIIe siècle, venez décourvrir l’exposition temporaire dédiée aux profondeurs sous-marines. Les précédents thèmes tels que la découverte des épaves au large de l’île de Noirmoutier et l’histoire de Brutus de Villeroi et de son sous-marin sur une plage de l’île de Noirmoutier seront enrichie de nouveautés. Le musée vous réservera également un sujet inédit autour des sirènes et de leurs légendes locales. Cette année, le musée a travaillé de concert avec plusieurs artistes contemporains (Brucero, Violaine Desportes, Jean Lemonnier, Séverine Pineaux, Camille Renversade et Anne Smith) pour vous proposer une exposition collective mêlant installations, sculptures, peintures et illustrations.

Pass sanitaire obligatoire à partir de 18 ans

Exposition familiale dédiée à la découverte des fonds marins, univers lié à la fois aux légendes et aux découvertes

Chateau-musée Place d’Armes, 85330 Noirmoutier-en-l’Ile Noirmoutier-en-l’Ile Vendée



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00