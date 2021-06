Visite libre de l’exposition « Face à Arcimboldo » Centre Pompidou -Metz, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Metz.

Centre Pompidou -Metz, le samedi 3 juillet à 18:00

L’exposition transporte le visiteur dans l’univers unique et mystérieux de Giuseppe Arcimboldo. Bénéficiant de prêts exceptionnels du Musée du Louvre, des Offices de Florence et du Centre Pompidou, elle invite le public à se confronter aux œuvres les plus marquantes du Maître de la Renaissance, mises en regard avec 250 chefs-d’œuvre de René Magritte, Toyen, Francis Bacon, Pablo Picasso ou Cindy Sherman. À rebours de toute chronologie, de Pompéi à Maurizio Cattelan, le visiteur est invité à déambuler dans une citadelle imaginée pour découvrir les multiples visages d’Arcimboldo et témoigner de la liberté créative et de l’actualité du vocabulaire de l’auteur des Saisons. Faites la connaissance d’Archy, une nouvelle application qui vous accompagne tout au long de votre visite et vous révèle les secrets des œuvres.

Gratuit dans le cadre de la Nuit des Musées

Centre Pompidou -Metz 1 parvis des Droits-de-l’Homme, 57000 Metz Metz Moselle



2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T23:59:00