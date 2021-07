Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais Musée du prieuré Rhône, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais Visite libre de l’exposition « Et maintenant, jouons! » au musée du prieuré Musée du prieuré Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais Catégories d’évènement: Rhône

« La main-chaude, le tric-trac, le coucou, le quiquenove, le trente-et-un, le cligne-musette, etc. ». Aussi étonnant que cela puisse paraître, on n’a jamais autant joué qu’en période de trouble, de guerre, de famine… ou d’épidémie ! Jeux d’enfant, d’adresse, d’esprit ou bien jeux de hasard, l’exposition s’interroge sur la place que les jeux occupent dans la société, mais aussi sur les lois qui les encadrent et les modes qui les font vivre. Étape incontournable de l’exposition, un espace ludique permettra au visiteur de s’essayer à des jeux d’adresse ou des jeux en bois à découvrir dès 3 ans. Explorez l’univers du jeu, du Moyen Âge à la Révolution Française, au travers de l’exposition « Et maintenant, jouons ! ». À travers son exposition temporaire « Et maintenant, jouons! », le musée du Prieuré invite à parcours l’histoire des jeux du Moyen-âge à la Révolution française. Une pause ludique pour tous les âges… Musée du prieuré Rue du Chapitre, 69460 Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais Rhône

