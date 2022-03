Visite libre de l’exposition “En habits de lumière” Musée Industriel de la Corderie Vallois (Réunion des Musées Métropolitains) Notre-Dame-de-Bondeville Catégories d’évènement: Notre-Dame-de-Bondeville

Les habits de lumière dévoilent leurs plus beaux atours sous un éclairage particulier. Une visite dans le noir ou presque ! La lueur des bougies vous permettra de découvrir l’exposition “En habits de lumière” et les détails des costumes de cirque de manière unique. De 19h à 23h En continu, dans la limite des jauges d’accueil

Sans inscription, dans la limite de la capacité d’accueil

Visite insolite à la lueur des bougies. Musée Industriel de la Corderie Vallois (Réunion des Musées Métropolitains) 185, route de Dieppe 76960 Notre Dame de Bondeville Notre-Dame-de-Bondeville Seine-Maritime

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:00:00

