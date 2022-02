Visite libre de l’exposition « E Capoë, Rumilly au 17e siècle » Notre histoire,musée de Rumilly, 14 mai 2022, Rumilly.

Notre histoire, musée de Rumilly, le samedi 14 mai à 14:30

Au début du 17e siècle, Rumilly est une place forte militaire et catholique. Cité commerçante, ville-carrefour, sa prospérité repose sur les échanges entre le monde agricole, les foires et marchés qui font sa renommée et les artisans de la ville. Le Duc de Savoie et les familles nobles locales exercent leur autorité sur la ville et lui donnent importance et autonomie avec le renouvellement de ses chartes de franchises. L’élite nobiliaire et commerçante fait édifier de nombreux hôtels particuliers qui constituent aujourd’hui autant de témoignages de cette époque. L’exposition s’articule autour de différents thèmes : un siècle de guerres, la Contre-Réforme catholique, le pouvoir et l’essor du clergé et de la noblesse, l’architecture des édifices religieux.

Visite libre de l’exposition temporaire

Notre histoire,musée de Rumilly 5 place de la manufacture, Rumilly, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Rumilly Haute-Savoie



