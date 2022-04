Visite libre de l’exposition “E Capoë, Rumilly au 17e siècle” Notre histoire, musée de Rumilly, 14 mai 2022 14:30, Rumilly.

Nuit des musées Visite libre de l’exposition “E Capoë, Rumilly au 17e siècle” Notre histoire, musée de Rumilly Samedi 14 mai, 14h30

Visite libre de l’exposition temporaire

Au début du 17e siècle, Rumilly est une place forte militaire et catholique. Cité commerçante, ville-carrefour, sa prospérité repose sur les échanges entre le monde agricole, les foires et marchés qui font sa renommée et les artisans de la ville.

Le Duc de Savoie et les familles nobles locales exercent leur autorité sur la ville et lui donnent importance et autonomie avec le renouvellement de ses chartes de franchises. L’élite nobiliaire et commerçante fait édifier de nombreux hôtels particuliers qui constituent aujourd’hui autant de témoignages de cette époque.

L’exposition s’articule autour de différents thèmes : un siècle de guerres, la Contre-Réforme catholique, le pouvoir et l’essor du clergé et de la noblesse, l’architecture des édifices religieux.

Comment décoder et comprendre la ville aujourd’hui ? Le musée interroge les multiples facettes de l’histoire de Rumilly ou comment les habitants construisent et vivent leur ville hier et aujourd’hui. Visites, animations, rencontres et conférences vous entraînent à la découverte des collections, et pour les plus jeunes, ateliers et visites ludiques sont au programme.

How to decode and understand the city today? The museum explores the many facets of Rumilly’s history and how its inhabitants built and lived their city yesterday and today. Visits, activities, meetings and conferences lead you to discover the collections, and for the youngest, workshops and fun visits are on the program. hearing impairment

A principios del siglo XVII, Rumilly era una fortaleza militar y católica. Ciudad comercial, ciudad encrucijada, su prosperidad descansa en los intercambios entre el mundo agrícola, las ferias y mercados que hacen su fama y los artesanos de la ciudad. El Duque de Saboya y las familias nobles locales ejercen su autoridad sobre la ciudad y le dan importancia y autonomía con la renovación de sus cartas de franquicias. La élite nobiliaria y comercial hizo edificar numerosos palacetes particulares que constituyen hoy otros tantos testimonios de aquella época. La exposición se articula en torno a diferentes temas: un siglo de guerras, la Contrarreforma católica, el poder y el auge del clero y de la nobleza, la arquitectura de los edificios religiosos.

5 place de la manufacture, Rumilly, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes 74150 Rumilly Auvergne-Rhône-Alpes