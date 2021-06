Le Havre MuMa - Musée d'art moderne André Malraux Le Havre, Seine-Maritime Visite libre de l’exposition « du merveilleux en architecture au conte photographique » MuMa – Musée d’art moderne André Malraux Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Visite libre de l’exposition « du merveilleux en architecture au conte photographique » MuMa – Musée d’art moderne André Malraux, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Le Havre. Visite libre de l’exposition « du merveilleux en architecture au conte photographique »

MuMa – Musée d’art moderne André Malraux, le samedi 3 juillet à 19:00

Depuis le classement, en 2005, du centre-ville du Havre reconstruit par Auguste Perret au Patrimoine mondial de l’Humanité, le MuMa invite régulièrement des artistes à porter leur regard sur cette ville aux multiples facettes. Cet été, le MuMa ouvre ses salles à Philippe De Gobert (né à Bruxelles en 1946) pour une grande exposition monographique qui nous plonge dans l’univers onirique de cet artiste féru d’architecture moderne. Dévoilant d’abord son musée imaginaire – « Du merveilleux en architecture » – dans une grande installation mêlant photographies, maquettes, et planches pédagogiques dont la forme emprunte aux bleus d’architecte, Philippe De Gobert nous entraîne ensuite dans une balade singulière dans un Havre de composition, troublant de vraisemblance. Selon un mode opératoire qui lui est propre, l’artiste, bricoleur génial, construit des maquettes au 1/100e de bâtiments s’inspirant de la réalité, puis les photographie. Inversant alors le mouvement qui l’avait conduit à mettre le monde en miniature, il exécute de grands tirages. Ses paysages urbains comme ses vues d’appartements évoquent un Havre imaginaire, empreint de poésie, dont il entreprend de nous raconter l’épopée fantastique de la reconstruction. « Mes photographies ne cherchent pas à être une simulation de la réalité, mais plutôt une évocation poétique du Havre, du moins l’impression que j’en ai gardée et qui se mélange à mon imaginaire » Philippe De Gobert Découvrez l’exposition temporaire du MuMa, consacrée à l’artiste contemporain Philippe De Gobert… MuMa – Musée d’art moderne André Malraux 2 boulevard Clémenceau, 76600 Le Havre Le Havre Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Havre, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu MuMa - Musée d'art moderne André Malraux Adresse 2 boulevard Clémenceau, 76600 Le Havre Ville Le Havre lieuville MuMa - Musée d'art moderne André Malraux Le Havre