Annecy Archives municipales Annecy, Haute-Savoie Visite libre de l’exposition : Drôles de cartes postales Archives municipales Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Haute-Savoie

Visite libre de l’exposition : Drôles de cartes postales Archives municipales, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Annecy. Visite libre de l’exposition : Drôles de cartes postales

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Archives municipales

Bus SIBRA Arrêt Galbert lignes 9, 10 et J ligne Rythmo 2 Les cartes postales dites « à système » vous réservent des surprises ! Découvrez ces trésors et plongez au cœur de la vie annécienne des années 1920-1930 Archives municipales 3 rue du 27e BCA 74000 Annecy Annecy Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T12:00:00;2021-09-17T13:00:00 2021-09-17T19:00:00;2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Annecy, Haute-Savoie Autres Lieu Archives municipales Adresse 3 rue du 27e BCA 74000 Annecy Ville Annecy lieuville Archives municipales Annecy