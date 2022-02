Visite libre de l’exposition “D’où vient notre alphabet ?” Musée archéologique Paul Soyris Murviel-lès-Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Murviel-lès-Montpellier

Visite libre de l’exposition “D’où vient notre alphabet ?” Musée archéologique Paul Soyris, 14 mai 2022, Murviel-lès-Montpellier. Visite libre de l’exposition “D’où vient notre alphabet ?”

Musée archéologique Paul Soyris, le samedi 14 mai à 18:00

Visite libre de l’exposition didactique “D’où vient notre alphabet ?”, conçue tout spécialement pour les 6-12 ans. Une exposition qui retrace l’invention de notre alphabet, depuis l’apparition des hiéroglyphes égyptiens.

Visite libre, masque obligatoire à partir de 6 ans, pass vacinal obligatoire à partir de 16 ans, pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans.

Musée archéologique Paul Soyris 8 rue de l'ancienne mairie 34570 Murviel-lès-Montpellier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T23:00:00

