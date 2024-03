Visite libre de l’exposition-dossier « Histoire(s) d’un musée. Centenaire du musée Acte 2 » Musée national Jean-Jacques Henner Paris, samedi 18 mai 2024.

Visite libre de l’exposition-dossier « Histoire(s) d’un musée. Centenaire du musée Acte 2 » Pour célébrer ses cent premières années d’ouverture au public, le musée propose une nouvelle exposition-dossier qui retrace l’histoire de l’institution et de ceux qui y ont contribué. Samedi 18 mai, 18h00 Musée national Jean-Jacques Henner Entrée libre (réservation conseillée)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Pour célébrer ses cent premières années d’ouverture au public, le musée propose une nouvelle exposition-dossier qui retrace l’histoire de l’institution et de ceux qui y ont contribué.

Si cette année 2024 marque les cent ans des Jeux Olympiques qui se sont tenus à Paris, il est aussi permis de célébrer le centenaire de l’ouverture du musée Henner. Le 7 mars 1924, le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, Léon Bérard, inaugurait le musée national Jean-Jacques Henner, près de 20 ans après la mort du maître alsacien.

Fruit d’une donation de Marie Henner née Dujardin, nièce par alliance de l’artiste, à l’État français, l’institution est conçue sur le modèle des musées monographiques fondés au début du siècle, les musées Moreau et Rodin.

Cent ans après la donation, en 2023, le musée a honoré ses fondateurs : Jules Henner et son épouse Marie, ainsi que la soeur de cette dernière, Frédérique Dujardin. Cent ans après l’ouverture au public, nous souhaitons mettre en lumière l’évolution de l’institution durant ce siècle d’existence et rendre hommage aux femmes et aux hommes qui ont oeuvré pour son développement et son rayonnement scientifique et culturel au service du public.

Musée national Jean-Jacques Henner 43 avenue de Villiers 75017 Paris Paris 75017 Paris Île-de-France 01 47 63 42 73 http://www.musee-henner.fr [{« type »: « link », « value »: « https://henner–reverent-kalam-debc28.netlify.app/offers/visite-libre-des-collections »}] Situé dans le quartier de la plaine Monceau, l’hôtel particulier qui abrite aujourd’hui le musée consacré au peintre Jean-Jacques Henner (1829-1905) est à l’origine la demeure et l’atelier de Guillaume Dubufe (1853-1909). L’édifice est remarquable par ses décors et ses éléments architecturaux empruntés à différentes époques et civilisations. Les collections du musée retracent, de son Alsace natale à Paris où Jean-Jacques Henner a fait carrière, en passant par la Villa Médicis où il a séjourné après l’obtention du Grand prix de Rome de de peinture, l’itinéraire d’un artiste considéré au début du XXème siècle comme l’un des plus importants de son temps.

© Musée national Jean-Jacques Henner

© Musée JJ Henner / Ursula Held