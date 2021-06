Metz Centre Pompidou -Metz Metz, Moselle Visite libre de l’exposition « Des Mondes construits » Centre Pompidou -Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

Visite libre de l’exposition « Des Mondes construits » Centre Pompidou -Metz, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Metz. Visite libre de l’exposition « Des Mondes construits »

Centre Pompidou -Metz, le samedi 3 juillet à 18:00

À travers une sélection de sculptures importantes de la collection du Centre Pompidou, faisant dialoguer de grands noms de l’art moderne et contemporain tels Alberto Giacometti, Constantin Brâncusi, Rachel Whiteread, Joseph Beuys ou encore Alexander Calder, l’exposition explore la variété des gestes du sculpteur expérimentés et renouvelés depuis le début du XXe siècle. Au cours du parcours, la sculpture peut sembler aussi graphique que du dessin, aussi construite que de l’architecture, aussi fonctionnelle que du design ou aussi mobile que de la danse.

Gratuit dans le cadre de la Nuit des Musées

Vous ne regarderez plus une sculpture de la même façon après avoir vu cette exposition ! Centre Pompidou -Metz 1 parvis des Droits-de-l’Homme, 57000 Metz Metz Moselle

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T23:59:00

