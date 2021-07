Saint-Just Maison Mégalithes et Landes Ille-et-Vilaine, Saint-Just Visite libre de l’exposition de la Maison Mégalithes et Landes Maison Mégalithes et Landes Saint-Just Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Just

Visite libre de l’exposition de la Maison Mégalithes et Landes Maison Mégalithes et Landes, 18 septembre 2021, Saint-Just. Visite libre de l’exposition de la Maison Mégalithes et Landes

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison Mégalithes et Landes Exposition permanente

Découvrez le long de notre parcours muséographique tout ce qu’il y a à savoir sur les mégalithes, la vie des hommes et des femmes au Néolithique, ainsi que sur le site de Saint-Just. Maison Mégalithes et Landes 10 allée des Cerisiers 35550 Saint-Just Saint-Just Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Just Autres Lieu Maison Mégalithes et Landes Adresse 10 allée des Cerisiers 35550 Saint-Just Ville Saint-Just lieuville Maison Mégalithes et Landes Saint-Just