Antibes Musée Picasso Alpes-Maritimes, Antibes visite libre de l’exposition « Collection Nahmad, dix chefs-d’œuvre » Musée Picasso Antibes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Antibes

visite libre de l’exposition « Collection Nahmad, dix chefs-d’œuvre » Musée Picasso, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Antibes. visite libre de l’exposition « Collection Nahmad, dix chefs-d’œuvre »

Musée Picasso, le samedi 3 juillet à 20:00

Le musée Picasso propose une expérience inédite : au premier étage sont présentées dix oeuvres magistrales issues d’une des plus importantes collections privées au monde, la collection Nahmad : neuf célèbres peintures de Pablo Picasso, de 1905 à 1971, et une toile de 1954 de Mark Rothko en vis-à-vis du Concert de Nicolas de Staël.

Entrée libre

Collection Nahmad, dix chefs-d’œuvre Musée Picasso Château Grimaldi Place Mariejol, 06600 Antibes, Alpes Maritimes, Provence-Alpes-Côte d’azur, France Antibes Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T23:59:00

