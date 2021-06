Visite libre de l’exposition « Chagall » Centre Pompidou -Metz, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Metz.

Visite libre de l’exposition « Chagall »

Centre Pompidou -Metz, le samedi 3 juillet à 18:00

Marc Chagall a réalisé d’exceptionnels vitraux pour les cathédrales de Metz et de Reims, la chapelle des Cordeliers de Sarrebourg et pour de nombreux édifices en France et à l’étranger, participant ainsi au renouvellement de l’art verrier dans la seconde moitié du XXe siècle. L’exposition, qui rapproche dessins préparatoires et vitraux, présente l’histoire de ces commandes, la collaboration avec les maîtres-verriers et la liberté prise par Chagall dans l’utilisation des signes et des symboles, guidé par un idéal humaniste de liberté et de paix.

Gratuit dans le cadre de la Nuit des Musées

Centre Pompidou -Metz 1 parvis des Droits-de-l'Homme, 57000 Metz Metz Moselle



