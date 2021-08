Bordeaux Musée des Beaux-Arts Bordeaux, Gironde Visite libre de l’exposition « British stories » Musée des Beaux-Arts Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée des Beaux-Arts

### Conversations entre le musée du Louvre et des Beaux-Arts. Les collections d’art britannique du musée des Beaux-Arts de Bordeaux, l’un des rares musées de région riche de ce patrimoine, forment un corpus cohérent d’une trentaine de tableaux, dessins, estampes et sculptures. L’occasion de les découvrir au sein d’une exposition inédite, aux côtés de huit chefs-d’œuvre prêtés exceptionnellement par le musée du Louvre, partenaire de cette Année britannique au musée ! Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la convention triennale signée entre la Ville et le musée du Louvre en 2018.

Gratuit. Entrée libre.

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T18:00:00

