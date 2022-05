Visite libre de l’exposition “Boilly. Chroniques parisiennes” et des collections Musée Cognacq-Jay Paris Catégorie d’évènement: Paris

A l’occasion de la Nuit Européenne des Musées le samedi 14 mai 2022, le musée Cognacq-Jay ouvre exceptionnellement ses portes jusqu’à 23h et permet un accès gratuit en nocturne à son **exposition « Boilly. Chroniques parisiennes »**. De 18h30 à 22h, des points paroles animés par une conférencière invitent à découvrir les œuvres les plus emblématiques de l’exposition. Artiste virtuose, prolifique et inclassable, **Louis-Léopold Boilly** (1761-1845) se fait le chroniqueur enthousiaste de Paris pendant soixante ans, d’une révolution à l’aube d’une autre (1789 et 1848). Il est à la fois le portraitiste des Parisiens, le peintre de scènes urbaines, l’inventeur de trompe-l’œil saisissants et l’auteur de caricatures piquantes. Cette exposition monographique explore la carrière foisonnante de Boilly au travers de 130 œuvres qui invitent à découvrir la singularité de l’artiste, son brio, son humour et son inventivité. Elle présente **plusieurs chefs-d’œuvre inédits** ou exposés pour la première fois en France.​ [Pour plus d’informations sur l’exposition, cliquez ici](https://www.museecognacqjay.paris.fr/expositions/boilly-chroniques-parisiennes)

