Visite libre de l’exposition “Bêtes curieuses” Abbaye cistercienne de l’Escaladieu, 18 septembre 2021, Bonnemazon. Visite libre de l’exposition “Bêtes curieuses”

Venez découvrir l’exposition “Bêtes curieuses” qui présente le travail d’une douzaine d’artistes, avec des oeuvres en intérieur mais également dans le parc. Visite libre de l’exposition “Bêtes curieuses”. Abbaye cistercienne de l’Escaladieu 65130, Bonnemazon Bonnemazon Hautes-Pyrénées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:15:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:15:00

