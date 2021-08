Pommiers Prieuré bénédictin Loire, Pommiers Visite libre de l’exposition Bassima Prieuré bénédictin Pommiers Catégories d’évènement: Loire

[http://www.art-terre.com](http://www.art-terre.com)d’oiseaux migrants cherchant l’hospitalité racontée dans une explosion de couleurs avec des décors et des oiseaux multicolores conçus dans des matériaux très variés : le bois, le plastique, le métal, le verre… Une exposition réalisée par les ateliers Art Terre – www.art-terre.com Tout public

Entrée libre et gratuite

Cette exposition ludique et pédagogique met en scène des sculptures et des photographies créées spécialement pour l’illustration du livre racontant l’histoire de Bassima et de sa famille. Prieuré bénédictin 42260 Pommiers, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Pommiers Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

