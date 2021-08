Paris Fondation Jérôme Seydoux-Pathé Paris Visite libre de l’exposition “Autour d’Eiffel” Fondation Jérôme Seydoux-Pathé Paris Catégorie d’évènement: Paris

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Fondation Jérôme Seydoux-Pathé

Au début du XXe siècle la Tour Eiffel apparaît dans les films tournés en plein air dans Paris et elle figure les décors privilégiés qui symbolisent la ville aux yeux des spectateurs du monde entier… L’exposition réunit une centaine de documents iconographiques de la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé et de collections privées. Elle présente exceptionnellement des costumes, des maquettes et des photographies du film « Eiffel » de Martin Bourboulon.

Visite libre des espaces d’exposition. Présentation du pass sanitaire obligatoire.

